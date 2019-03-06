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МТС ХХL Плюс

МТС Банк,

МТС Банк вклад

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Доход
Мой доход
3 998
Ставка
8%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес. 18 мес.
от 50 000 ₽ 8 7,7
Параметры вклада
Срок действия
с 04.03.2019 по 31.05.2019
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 30-ти дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «МТС Доходный».
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
04.03.2019 11:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС ХХL Плюс» в 56 городах России
1 014
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
ОГРН
1027739053704
Сайт
www.mtsbank.ru
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт

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