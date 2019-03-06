МТС ХХL Плюс
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Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 998 ₽
Ставка
8%
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Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|18 мес.
|от 50 000 ₽
|8
|7,7
Параметры вклада
- Срок действия
- с 04.03.2019 по 31.05.2019
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 30-ти дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «МТС Доходный».
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 04.03.2019 11:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС ХХL Плюс» в 56 городах России
1 014
Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- ОГРН
- 1027739053704
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт
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по вкладам
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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