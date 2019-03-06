Параметры вклада Срок действия с 04.03.2019 по 31.05.2019 Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 30-ти дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада «МТС Доходный». Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 04.03.2019 11:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.