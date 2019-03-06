Улыбка
Международный Коммерческий Банк,
Международный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 650 ₽
Ставка
7,55%
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Валюта
RUB
Ставка
до 7,55%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|370 дней
|от 100 000 ₽
|7,2
|7,55
Параметры вклада
- Срок действия
- с 06.03.2019 по 31.05.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.03.2019 11:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Улыбка» в 1 городе России
25
Справочная информация
ПАО «Международный коммерческий банк»
- Адрес
- 115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1, 2
- ОГРН
- 1027700053776
- Сайт
- www.mcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-53-53
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