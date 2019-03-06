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Весна Красна

Международный Коммерческий Банк,

Международный Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
7 498
Ставка
7,4%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 100 000 ₽ 7,4
Параметры вклада
Срок действия
с 06.03.2019 по 31.05.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 90 дней до окончания срока действия договора вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.03.2019 11:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весна Красна» в 1 городе России
24
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Справочная информация
ПАО «Международный коммерческий банк»
Адрес
115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1, 2
ОГРН
1027700053776
Сайт
www.mcombank.ru
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Телефоны
(495) 748-53-53

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