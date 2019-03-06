три периода начисления процентов: первые 180 дней - 7,2%, вторые 180 дней - 7,4%, третьи 180 дней - 7,6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода на счёт банковской карты Капитализация раз в полгода по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за каждые полные периоды не пересчитываются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 04.03.2019 12:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.