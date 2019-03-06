Хит сезона
Тимер Банк,
Тимер Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 669 ₽
Ставка
7,4%
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Валюта
RUB
Ставка
7,40%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: раз в полгода
- капитализация
- льготное расторжение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 50 000 ₽
|7,4
три периода начисления процентов: первые 180 дней - 7,2%, вторые 180 дней - 7,4%, третьи 180 дней - 7,6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- раз в полгода на счёт банковской карты
- Капитализация
- раз в полгода по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за каждые полные периоды не пересчитываются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.03.2019 12:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Хит сезона» в 14 городах России
78
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
- Адрес
- 420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
- ОГРН
- 1021600000146
- Сайт
- timerbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 100-66-77 — единая справочная служба
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