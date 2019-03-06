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Хит сезона

Тимер Банк,

Тимер Банк вклад

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Доход
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5 669
Ставка
7,4%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,40%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: раз в полгода
  • капитализация
  • льготное расторжение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 50 000 ₽ 7,4

три периода начисления процентов: первые 180 дней - 7,2%, вторые 180 дней - 7,4%, третьи 180 дней - 7,6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
раз в полгода на счёт банковской карты
Капитализация
раз в полгода по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за каждые полные периоды не пересчитываются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.03.2019 12:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Хит сезона» в 14 городах России
78
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Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
ОГРН
1021600000146
Сайт
timerbank.ru
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Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

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