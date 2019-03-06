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Весенний

Томскпромстройбанк,

Томскпромстройбанк вклад

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Доход
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4 023
Ставка
7,6%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 187 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
187 дней 373 дня
от 50 000 ₽ 7,3 7,6
Параметры вклада
Срок действия
с 04.03.2019 по 30.04.2019
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.03.2019 13:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 6 городах России
57
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Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
ОГРН
1027000002446
Отделения и банкоматы
в вашем городе Томск
Отделения 5
Банкоматы 28
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Телефоны
(3822) 26-59-31

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Пенсионный (в конце срока) 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Доходный (в конце срока) 5 100 000 ₽ Посмотреть
Срочный (в конце срока) 4,7 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный (в валюте) 2,99 50 000 $ Посмотреть
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