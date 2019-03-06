Параметры вклада Срок действия с 04.03.2019 по 30.04.2019 Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 04.03.2019 13:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.