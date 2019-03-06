Весенний
Томскпромстройбанк,
Томскпромстройбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 023 ₽
Ставка
7,6%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 187 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|187 дней
|373 дня
|от 50 000 ₽
|7,3
|7,6
Параметры вклада
- Срок действия
- с 04.03.2019 по 30.04.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.03.2019 13:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 6 городах России
57
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
- ОГРН
- 1027000002446
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Томск
- Телефоны
-
(3822) 26-59-31
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 3,5%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|VIP
|7,12
|2 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный (ежеквартально)
|7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный (ежеквартально)
|6,25
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Мобильный
|6
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный (капитализация)
|6
|200 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный (в конце срока)
|5,5
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный (в конце срока)
|5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный (в конце срока)
|4,7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный (в валюте)
|2,99
|50 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть