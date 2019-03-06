Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна не более 4 раз Дата актуализации 04.03.2019 14:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.