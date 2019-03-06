Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

пять периодов начисления процентов, каждый период 92 дня: в рублях четыре периода по 5%, в долларах - по 0,4%, в евро - по 0,15%; пятый период в рублях - 4%, в долларах - 0,3%, в евро - 0,1%; средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств в рублях составит 4,8%, в долларах - 0,38%, в евро - 0,14%