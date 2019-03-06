Капитал Плюс
Донкомбанк,
Донкомбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 192 ₽
Ставка
4,8%
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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
460 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|460 дней
|от 100 000 ₽
|4,8
|460 дней
|от 10 000 $
|0,38
|460 дней
|от 10 000 €
|0,14
пять периодов начисления процентов, каждый период 92 дня: в рублях четыре периода по 5%, в долларах - по 0,4%, в евро - по 0,15%; пятый период в рублях - 4%, в долларах - 0,3%, в евро - 0,1%; средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств в рублях составит 4,8%, в долларах - 0,38%, в евро - 0,14%
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- мультивалютный
- Особые условия
-
- открывается в трех валютах: рублях, долларах и евро;
- с "лестничным" начислением процентов (до 5%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты, капитализированные за каждый 92-дневный период хранения вклада, пересчету не подлежат
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.03.2019 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал Плюс» в 3 городах России
11
Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
- Адрес
- 344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
- ОГРН
- 1026100001817
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 245-66-20
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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