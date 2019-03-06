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Капитал Плюс

Донкомбанк,

Донкомбанк вклад

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Доход
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6 192
Ставка
4,8%

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Детальный расчет
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
460 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
460 дней
от 100 000 ₽ 4,8
460 дней
от 10 000 $ 0,38
460 дней
от 10 000 € 0,14

пять периодов начисления процентов, каждый период 92 дня: в рублях четыре периода по 5%, в долларах - по 0,4%, в евро - по 0,15%; пятый период в рублях - 4%, в долларах - 0,3%, в евро - 0,1%; средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств в рублях составит 4,8%, в долларах - 0,38%, в евро - 0,14%

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
мультивалютный
Особые условия
  • открывается в трех валютах: рублях, долларах и евро;
  • с "лестничным" начислением процентов (до 5%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты, капитализированные за каждый 92-дневный период хранения вклада, пересчету не подлежат

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.03.2019 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал Плюс» в 3 городах России
11
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Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
Адрес
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
ОГРН
1026100001817
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 7
Банкоматы 15
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Телефоны
(863) 245-66-20

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