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Заубер-Верное решение

Заубер Банк,

Заубер Банк вклад

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26 382
Ставка
7,83%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,83%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1096 дней
от 100 000 ₽ 7,83
  • три периода начисления процентов: с первого по 365 день - 7,7%, с 366 по 730 день - 8,4%, с 731 по 1 096 день - 7,4%;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,4%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

в соответствии со ставкой за соответствующий период, уменьшенной на 1 п.п.

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.03.2019 12:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-Верное решение» в 2 городах России
95
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
ОГРН
1020900001781
Сайт
www.sauberbank.com
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Отделения 7
Банкоматы 1
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Телефоны
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04

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