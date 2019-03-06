Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,4%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в соответствии со ставкой за соответствующий период, уменьшенной на 1 п.п. Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.03.2019 12:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.