Заубер - 400 дней
Заубер Банк,
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Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 082 ₽
Ставка
7,38%
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Валюта
RUB
Ставка
7,38%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|400 дней
|от 100 000 ₽
|7,38
- два периода начисления процентов: с первого по 365 день - 7,3%, с 366 по 400 день - 8,2%;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,2%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
в соответствии со ставкой за соответствующий период , уменьшенной на 1 п.п.
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.03.2019 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер - 400 дней» в 2 городах России
51
Справочная информация
АО «Заубер Банк»
- Адрес
- 197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
- ОГРН
- 1020900001781
- Сайт
- www.sauberbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 640-07-02(812) 640-07-04
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