Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,2%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в соответствии со ставкой за соответствующий период , уменьшенной на 1 п.п. Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.03.2019 11:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.