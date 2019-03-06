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Заубер - 400 дней

Заубер Банк,

Заубер Банк вклад

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Доход
Мой доход
8 082
Ставка
7,38%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,38%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
400 дней
от 100 000 ₽ 7,38
  • два периода начисления процентов: с первого по 365 день - 7,3%, с 366 по 400 день - 8,2%;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,2%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

в соответствии со ставкой за соответствующий период , уменьшенной на 1 п.п.

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.03.2019 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер - 400 дней» в 2 городах России
51
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
ОГРН
1020900001781
Сайт
www.sauberbank.com
Отделения и банкоматы
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Отделения 7
Банкоматы 1
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Телефоны
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04

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