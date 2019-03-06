Новые традиции
Запсибкомбанк,
Запсибкомбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
375 ₽
Ставка
7,5%
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Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|365 дней
|от 5 000 ₽
|7,3
|7,5
при открытии вклада в банкомате, инфокиоске, Интернет-Банке минимальная сумма - 1 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Дата актуализации
- 05.03.2019 16:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новые традиции» в 45 городах России
89
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- ОГРН
- 1028900001460
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77
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по вкладам
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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|Мультивалютный
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