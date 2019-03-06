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Новые традиции

Запсибкомбанк,

Запсибкомбанк вклад

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Вклад
Доход
Мой доход
375
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней 365 дней
от 5 000 ₽ 7,3 7,5

при открытии вклада в банкомате, инфокиоске, Интернет-Банке минимальная сумма - 1 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
05.03.2019 16:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новые традиции» в 45 городах России
89
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

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