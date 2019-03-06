Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через банкомат или через интернет-банк Дата актуализации 05.03.2019 16:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.