Семейный фонд
Севергазбанк,
Севергазбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 146 ₽
Ставка
7,5%
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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
750 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|750 дней
|от 25 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 180 дней - по ставке вклада "До востребования", от 181 до 365 дней - 6%, от 366 до 545 дней - 6,8%, от 546 до 749 дней - 7,1% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.03.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Семейный фонд» в 34 городах России
59
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- ОГРН
- 1023500000160
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73
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