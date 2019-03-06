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Семейный фонд

Севергазбанк,

Севергазбанк вклад

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Доход
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4 146
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
750 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
750 дней
от 25 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 180 дней - по ставке вклада "До востребования", от 181 до 365 дней - 6%, от 366 до 545 дней - 6,8%, от 546 до 749 дней - 7,1% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.03.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Семейный фонд» в 34 городах России
59
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
ОГРН
1023500000160
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 2
Банкоматы 39
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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