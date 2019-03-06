Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - по ставке вклада "До востребования", от 181 до 365 дней - 6%, от 366 до 545 дней - 6,8%, от 546 до 749 дней - 7,1% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 05.03.2019 17:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.