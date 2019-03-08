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Весенний

Банк Интеза,

Банк Интеза вклад

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5 643
Ставка
7,6%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,60%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
271 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
271 день
от 100 000 ₽ 7,6
Параметры вклада
Срок действия
с 06.03.2019 по 30.04.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.03.2019 09:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 23 городах России
86
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
ОГРН
1027739177377
Сайт
www.bancaintesa.ru
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