Весенний
Банк Интеза,
Банк Интеза вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 643 ₽
Ставка
7,6%
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Валюта
RUB
Ставка
7,60%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
271 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|271 день
|от 100 000 ₽
|7,6
Параметры вклада
- Срок действия
- с 06.03.2019 по 30.04.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.03.2019 09:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 23 городах России
86
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- ОГРН
- 1027739177377
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-80-08 — единая справочная служба
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