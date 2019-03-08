Параметры вклада Срок действия с 04.03.2019 по 30.04.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад для своих Особые условия вклад доступен для открытия в офисе банка в случае закрытия клиентом срочного вклада в банке (досрочного или по истечении срока) в период действия настоящих тарифов Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 06.03.2019 10:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.