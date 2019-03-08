Вход
Поиск

Бери выше

Банк Уралсиб,

Банк Уралсиб вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
7 811
Ставка
7,8%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней 732 дня
от 50 000 ₽ 6,5 7 7,5 7,8
91 день 181 день 367 дней 732 дня
от 700 $ 1,6 2,1 2,5 2,8
Параметры вклада
Срок действия
с 04.03.2019 по 30.04.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • вклад доступен для открытия в офисе банка в случае закрытия клиентом срочного вклада в банке (досрочного или по истечении срока) в период действия настоящих тарифов
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.03.2019 10:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Бери выше» в 151 городе России
382
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ОГРН
1020280000190
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Верное решение 9 150 000 ₽ Посмотреть
Стратегия 8,5 600 000 ₽ Посмотреть
Журавли 8 1 000 000 ₽ Посмотреть
Доход-Прайвет 7,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Доход-Статус 7,3 10 000 000 ₽ Посмотреть
Доход-Приоритет 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Доход 6,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
Почетный пенсионер 6,9 1 000 ₽ Посмотреть
Достойный дом детям 6,9 1 000 ₽ Посмотреть
Рост-Прайвет 6,8 50 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Статус 6,6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Прайвет 6,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Приоритет 6,4 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Статус 6,3 10 000 000 ₽ Посмотреть
Рост 6,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Приоритет 6,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт 5,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще