Бери выше
Банк Уралсиб,
Банк Уралсиб вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 811 ₽
Ставка
7,8%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|от 50 000 ₽
|6,5
|7
|7,5
|7,8
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|от 700 $
|1,6
|2,1
|2,5
|2,8
Параметры вклада
- Срок действия
- с 04.03.2019 по 30.04.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- для своих
- Особые условия
-
- вклад доступен для открытия в офисе банка в случае закрытия клиентом срочного вклада в банке (досрочного или по истечении срока) в период действия настоящих тарифов
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.03.2019 10:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Бери выше» в 151 городе России
382
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- ОГРН
- 1020280000190
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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|7,5
|50 000 000 ₽
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|Доход-Статус
|7,3
|10 000 000 ₽
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|Доход-Приоритет
|7,1
|5 000 000 ₽
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|Доход
|6,9
|1 000 000 ₽
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|Почетный пенсионер
|6,9
|1 000 ₽
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|Достойный дом детям
|6,9
|1 000 ₽
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|Рост-Прайвет
|6,8
|50 000 000 ₽
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|Рост-Статус
|6,6
|10 000 000 ₽
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|Комфорт-Прайвет
|6,5
|50 000 000 ₽
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|Рост-Приоритет
|6,4
|5 000 000 ₽
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|Комфорт-Статус
|6,3
|10 000 000 ₽
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|Рост
|6,2
|1 000 000 ₽
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|Комфорт-Приоритет
|6,1
|5 000 000 ₽
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|Комфорт
|5,9
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