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Orange Благосостояние

Промсвязьбанк,

Промсвязьбанк вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
4 271
Ставка
8,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 8,3 8,5

в случае досрочного расторжения договора инвестиционного страхования жизни процентная ставка по договору вклада может быть уменьшена на усмотрение банка на 1 процентный пункт по сравнению со ставкой указанной выше

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
private
Особые условия

заключение договора банковского вклада возможно при одновременном наличии у клиента на дату открытия вклада: действующего соглашения с ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении карты с пакетом услуг «Orange Premium Club»; заключенного в дату открытия вклада: договора пенсионного страхования или договора страхования жизни с ООО «Страховаякомпания «Ингосстрах-Жизнь» на срок не менее 10 лет или договора страхования жизни с ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» на срок 7 лет по программе «Грани здоровья»

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
на условиях вклада «Моя выгода»
Дата актуализации
06.03.2019 11:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Orange Благосостояние» в 137 городах России
381
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ОГРН
1027739019142
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 38
Банкоматы 107
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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Максимальный процент (в конце срока) 7,6 5 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (ежемесячно) 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Расходный 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Фиксированный процент 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя выгода 7 10 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (в конце срока) 6,8 5 000 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (в конце срока) 6,5 350 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (ежемесячно) 6,4 5 000 000 ₽ Посмотреть
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Кошелек (ежемесячно) 6,2 350 000 ₽ Посмотреть
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