Orange Благосостояние
Промсвязьбанк вкладВсе вклады банка
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Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|8,3
|8,5
в случае досрочного расторжения договора инвестиционного страхования жизни процентная ставка по договору вклада может быть уменьшена на усмотрение банка на 1 процентный пункт по сравнению со ставкой указанной выше
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
инвестиционный
private
- Особые условия
-
заключение договора банковского вклада возможно при одновременном наличии у клиента на дату открытия вклада: действующего соглашения с ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении карты с пакетом услуг «Orange Premium Club»; заключенного в дату открытия вклада: договора пенсионного страхования или договора страхования жизни с ООО «Страховаякомпания «Ингосстрах-Жизнь» на срок не менее 10 лет или договора страхования жизни с ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» на срок 7 лет по программе «Грани здоровья»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна не более 3 раз
на условиях вклада «Моя выгода»
- Дата актуализации
- 06.03.2019 11:44
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- ОГРН
- 1027739019142
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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|Максимальный процент (ежемесячно)
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|Расходный
|7,1
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|Фиксированный процент
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|Моя выгода
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