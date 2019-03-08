заключение договора банковского вклада возможно при одновременном наличии у клиента на дату открытия вклада: действующего соглашения с ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении карты с пакетом услуг «Orange Premium Club»; заключенного в дату открытия вклада: договора пенсионного страхования или договора страхования жизни с ООО «Страховаякомпания «Ингосстрах-Жизнь» на срок не менее 10 лет или договора страхования жизни с ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» на срок 7 лет по программе «Грани здоровья»