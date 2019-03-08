Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается только в день заключения и оплаты договора страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода сроком на четыре года с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» или на три года или пять лет с ООО "СК "Ренессанс Жизнь;

сумма вклада должна быть меньше или равна взносу в программу Инвестиционного страхования жизни "Капитал в плюс 4 года" ООО "АльфаСтрахование Жизнь" или "Программа индивидуального страхования жизни с инвестированием капитала «Инвестор (4.3)" ООО "СК "Ренессанс Жизнь", но не менее 30 000 рублей и не более 1 000 000 рублей Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 06.03.2019 13:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.