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Инвестиционный

БайкалИнвестБанк,

БайкалИнвестБанк вклад

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Доход
Мой доход
2 644
Ставка
8,7%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
8,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 30 000 ₽ до 1 000 000 ₽ 8,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается только в день заключения и оплаты договора страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода сроком на четыре года с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» или на три года или пять лет с ООО "СК "Ренессанс Жизнь;
  • сумма вклада должна быть меньше или равна взносу в программу Инвестиционного страхования жизни "Капитал в плюс 4 года" ООО "АльфаСтрахование Жизнь" или "Программа индивидуального страхования жизни с инвестированием капитала «Инвестор (4.3)" ООО "СК "Ренессанс Жизнь", но не менее 30 000 рублей и не более 1 000 000 рублей
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.03.2019 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 42 городах России
35
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Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
ОГРН
1023800000124
Сайт
www.baikalinvestbank.ru
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Телефоны
8 800 770-79-20
(3952) 25-88-00

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