Инвестиционный
БайкалИнвестБанк,
БайкалИнвестБанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 644 ₽
Ставка
8,7%
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Валюта
RUB
Ставка
8,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 30 000 ₽ до 1 000 000 ₽
|8,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается только в день заключения и оплаты договора страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода сроком на четыре года с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» или на три года или пять лет с ООО "СК "Ренессанс Жизнь;
- сумма вклада должна быть меньше или равна взносу в программу Инвестиционного страхования жизни "Капитал в плюс 4 года" ООО "АльфаСтрахование Жизнь" или "Программа индивидуального страхования жизни с инвестированием капитала «Инвестор (4.3)" ООО "СК "Ренессанс Жизнь", но не менее 30 000 рублей и не более 1 000 000 рублей
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.03.2019 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 42 городах России
35
Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
- Адрес
- 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
- ОГРН
- 1023800000124
- Сайт
- www.baikalinvestbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
8 800 770-79-20(3952) 25-88-00
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