Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

четыре периода начисления процентов, каждый период 90 дней: с 1-го по 90-й день - 6,5%, с 91-го по 180-й день - 7,25%, с 181-го по 270-й день - 7,75%, с 271-го по 360-й день - 8,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств