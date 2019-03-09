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Время-деньги

Московский Индустриальный Банк,

Московский Индустриальный Банк вклад

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Доход
Мой доход
3 801
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 50 000 ₽ 7,5

четыре периода начисления процентов, каждый период 90 дней: с 1-го по 90-й день - 6,5%, с 91-го по 180-й день - 7,25%, с 181-го по 270-й день - 7,75%, с 271-го по 360-й день - 8,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Срок действия
с 07.03.2019 по 31.05.2019
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в первые 90 дней срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

со 181 дня - по ставке 3,5% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.03.2019 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Время-деньги» в 113 городах России
256
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
ОГРН
1027739179160
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба

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