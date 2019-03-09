Время-деньги
Московский Индустриальный Банк,
Московский Индустриальный Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 801 ₽
Ставка
7,5%
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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 50 000 ₽
|7,5
четыре периода начисления процентов, каждый период 90 дней: с 1-го по 90-й день - 6,5%, с 91-го по 180-й день - 7,25%, с 181-го по 270-й день - 7,75%, с 271-го по 360-й день - 8,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Срок действия
- с 07.03.2019 по 31.05.2019
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в первые 90 дней срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 181 дня - по ставке 3,5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.03.2019 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Время-деньги» в 113 городах России
256
Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- ОГРН
- 1027739179160
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-74-74 — единая справочная служба
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