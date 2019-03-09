Весенний
Ассоциация,
Ассоциация вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
129 776 ₽
Ставка
8%
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Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
395 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|от 30 000 ₽
|7,8
|от 500 000 ₽
|7,9
|от 1 500 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Срок действия
- с 07.03.2019 по 31.03.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.03.2019 13:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 31 городе России
31
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
- Адрес
- 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
- ОГРН
- 1025200000352
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
(831) 434-36-53
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