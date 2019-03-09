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Весенний

Ассоциация,

Ассоциация вклад

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129 776
Ставка
8%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
395 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней
от 30 000 ₽ 7,8
от 500 000 ₽ 7,9
от 1 500 000 ₽ 8
Параметры вклада
Срок действия
с 07.03.2019 по 31.03.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.03.2019 13:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 31 городе России
31
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижний Новгород
Отделения 2
Банкоматы 15
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Телефоны
(831) 434-36-53

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