Весеннее настроение
Норвик Банк,
Норвик Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 517 ₽
Ставка
7,5%
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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес. 1 день
|от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Срок действия
- по 18.03.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- открыть вклад можно с 11 марта 2019 г.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 07.03.2019 13:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весеннее настроение» в 17 городах России
33
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- ОГРН
- 1024300004739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 100-17-77 — единая справочная служба
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