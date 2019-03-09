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Весеннее настроение

Норвик Банк,

Норвик Банк вклад

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Доход
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7 517
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес. 1 день
от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Срок действия
по 18.03.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • открыть вклад можно с 11 марта 2019 г.
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
07.03.2019 13:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весеннее настроение» в 17 городах России
33
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
ОГРН
1024300004739
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 18
Банкоматы 35
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Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба

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