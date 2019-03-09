Параметры вклада Срок действия по 30.04.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия открыть вклад можно с 11 марта 2019 г. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.03.2019 14:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.