Весна в Плюсе
Курган,
Курган вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 599 ₽
Ставка
7,5%
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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 100 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Срок действия
- по 30.04.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- открыть вклад можно с 11 марта 2019 г.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.03.2019 14:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весна в Плюсе» в 2 городах России
21
Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
- Адрес
- 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- ОГРН
- 1024500000029
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курган
- Телефоны
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(3522) 60-04-10
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