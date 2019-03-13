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Весна online

Банк «Санкт-Петербург»,

Банк «Санкт-Петербург» вклад

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Вклад
Доход
Мой доход
2 402
Ставка
8%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 548 дней 1097 дней
от 10 000 ₽ 7,1 7,5 7,6 8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через интернет-банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.03.2019 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весна online» в 7 городах России
397
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 51
Банкоматы 316
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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