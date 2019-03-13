Весна online
Банк «Санкт-Петербург»,
Банк «Санкт-Петербург» вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 402 ₽
Ставка
8%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|548 дней
|1097 дней
|от 10 000 ₽
|7,1
|7,5
|7,6
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.03.2019 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весна online» в 7 городах России
397
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 222-50-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Только на Банки.ру
-
СМП БанкПредложение от банка, входящего в ТОП-30
Ставка 8,2% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,6%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 3,75%
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть