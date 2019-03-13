Новый
Химик,
Химик вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
898 ₽
Ставка
7,2%
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Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 50 000 ₽
|7,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.03.2019 14:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый» в 1 городе России
38
Справочная информация
ПАО «Коммерческий Банк «Химик»
- Адрес
- 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10б
- ОГРН
- 1025200000198
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Дзержинск
- Телефоны
-
(8313) 26-16-08
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