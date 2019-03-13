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750 дней

Химик,

Химик вклад

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829 127
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
750 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
750 дней
от 5 000 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

10 000 рублей

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 200 000 рублей

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.03.2019 14:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «750 дней» в 1 городе России
33
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий Банк «Химик»
Адрес
606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10б
ОГРН
1025200000198
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8313) 26-16-08

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