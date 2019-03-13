Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада, но не более 5 000 000 рублей; в течение первых 365 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно до 40% от суммы всех поступлений на вклад Досрочное расторжение на льготных условиях 1-30 дней - базовая ставка 0,5% годовых+бонус;

31-365 дней - 1,5% годовых+бонус;

366-730 дней - 5% годовых+бонус Увеличение ставки возможно при других условиях +2 п.п. в рамках бонуса «Юбилейный» Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.03.2019 15:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.