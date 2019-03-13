Юбилейный Онлайн
Примсоцбанк,
Примсоцбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 010 ₽
Ставка
8%
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Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 25 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через Интернет-банк
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.03.2019 10:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный Онлайн» в 26 городах России
151
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- ОГРН
- 1022500001061
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42
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