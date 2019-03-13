Вход
Поиск

Юбилейный Онлайн

Примсоцбанк,

Примсоцбанк вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
2 010
Ставка
8%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 25 000 ₽ 8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через Интернет-банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.03.2019 10:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный Онлайн» в 26 городах России
151
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
ОГРН
1022500001061
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 14
Банкоматы 42
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще