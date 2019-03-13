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Правильный

Кубань Кредит,

Кубань Кредит вклад

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Доход
Мой доход
75
Ставка
5,06%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
5,06%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
545 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
545 дней
от 1 000 ₽ 5,06

два периода начисления процентов: за 181 день - 7,2%, от 182 до 545 дней - 4%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
в случае открытия вклада с помощью сервиса интернет-банк, проценты уплачиваются ежемесячно только в дату, соответствующую календарной дате открытия вклада
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • наличными - 1 000 рублей, при прочих способах пополнения - минимальный дополнительный взнос не устанавливается;
  • в течение 90 дней (включительно) с даты заключения договора вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

в период от 1 дня до 180 дней (включительно) – по ставке вклада до востребования; в период от 181 дня до 544 дней(включительно) – по ставке: за 181 день нахождения денежных средств на счете вклада – 7,2% годовых; за период нахождения денежных средств на счете вклада от 182 дней до 544дней – 4% годовых;
в целях безналичного перечисления денежных средств со счета вклада для оплаты недвижимого имущества, приобретаемого у застройщиков - партнеров банка, в том числе приобретаемого третьими лицами, на основании договора участия в долевомстроительстве, уступки права требования, купли-продажи, в независимости от формы расчетов по сделке, проценты выплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц востребования вклада, которые выплачиваются по ставке вклада до востребования,действующей на дату досрочного востребования вклада

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.03.2019 12:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильный» в 50 городах России
20
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
ОГРН
1022300003703
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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