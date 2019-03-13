Правильный
Кубань Кредит вкладВсе вклады банка
Измените параметры расчета
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
|545 дней
|от 1 000 ₽
|5,06
два периода начисления процентов: за 181 день - 7,2%, от 182 до 545 дней - 4%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
в случае открытия вклада с помощью сервиса интернет-банк, проценты уплачиваются ежемесячно только в дату, соответствующую календарной дате открытия вклада
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- наличными - 1 000 рублей, при прочих способах пополнения - минимальный дополнительный взнос не устанавливается;
- в течение 90 дней (включительно) с даты заключения договора вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
в период от 1 дня до 180 дней (включительно) – по ставке вклада до востребования; в период от 181 дня до 544 дней(включительно) – по ставке: за 181 день нахождения денежных средств на счете вклада – 7,2% годовых; за период нахождения денежных средств на счете вклада от 182 дней до 544дней – 4% годовых;
в целях безналичного перечисления денежных средств со счета вклада для оплаты недвижимого имущества, приобретаемого у застройщиков - партнеров банка, в том числе приобретаемого третьими лицами, на основании договора участия в долевомстроительстве, уступки права требования, купли-продажи, в независимости от формы расчетов по сделке, проценты выплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц востребования вклада, которые выплачиваются по ставке вклада до востребования,действующей на дату досрочного востребования вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.03.2019 12:50
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- ОГРН
- 1022300003703
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 555-25-18 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Только на Банки.ру
-
СМП БанкПредложение от банка, входящего в ТОП-30
Ставка 8,2% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,6%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 3,75%