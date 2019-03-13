в период от 1 дня до 180 дней (включительно) – по ставке вклада до востребования; в период от 181 дня до 544 дней(включительно) – по ставке: за 181 день нахождения денежных средств на счете вклада – 7,2% годовых; за период нахождения денежных средств на счете вклада от 182 дней до 544дней – 4% годовых;

в целях безналичного перечисления денежных средств со счета вклада для оплаты недвижимого имущества, приобретаемого у застройщиков - партнеров банка, в том числе приобретаемого третьими лицами, на основании договора участия в долевомстроительстве, уступки права требования, купли-продажи, в независимости от формы расчетов по сделке, проценты выплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц востребования вклада, которые выплачиваются по ставке вклада до востребования,действующей на дату досрочного востребования вклада