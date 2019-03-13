Стратегия Роста - пополняемый
Промсвязьбанк,
Промсвязьбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
690 000 ₽
Ставка
6,9%
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Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|366 дней
|731 день
|от 5 000 000 ₽
|6,8
|6,9
минимальная сумма указана для Москвы, для Московской области она составляет 2500 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- private
- Особые условия
-
- открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
свыше 183 дня - по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.03.2019 13:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия Роста - пополняемый» в 137 городах России
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- ОГРН
- 1027739019142
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
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