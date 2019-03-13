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Стратегия Роста - пополняемый

Промсвязьбанк,

Промсвязьбанк вклад

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Мой доход
690 000
Ставка
6,9%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней 731 день
от 5 000 000 ₽ 6,8 6,9

минимальная сумма указана для Москвы, для Московской области она составляет 2500 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
private
Особые условия
  • открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

свыше 183 дня - по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.03.2019 13:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия Роста - пополняемый» в 137 городах России
20
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ОГРН
1027739019142
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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