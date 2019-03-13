минимальная сумма указана для Москвы, для Московской области она составляет 2500 000 рублей

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад private Особые условия открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж») Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования свыше 183 дня - по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 12.03.2019 13:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.