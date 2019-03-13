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Юбилейный

ОТП Банк,

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Доход
Мой доход
3 599
Ставка
8%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 225 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
225 дней 366 дней 548 дней
от 30 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 7,5 7,8 8

общая сумма вкладов, открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Максимальный" на срок: 181 день, в случае заключения договора вклада на срок 225 дней, 366 дней, в случае заключения договора вклада на срок 366 дней или 548 дней, на условиях и под процентную ставку, действующие в банке по вкладу "Максимальный" на момент принятия вклада на новый срок
Дата актуализации
12.03.2019 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 112 городах России
531
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
ОГРН
1027739176563
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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