на условиях вклада "Максимальный" на срок: 181 день, в случае заключения договора вклада на срок 225 дней, 366 дней, в случае заключения договора вклада на срок 366 дней или 548 дней, на условиях и под процентную ставку, действующие в банке по вкладу "Максимальный" на момент принятия вклада на новый срок