Юбилейный
ОТП Банк,
ОТП Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 599 ₽
Ставка
8%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 225 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|225 дней
|366 дней
|548 дней
|от 30 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|7,5
|7,8
|8
общая сумма вкладов, открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Максимальный" на срок: 181 день, в случае заключения договора вклада на срок 225 дней, 366 дней, в случае заключения договора вклада на срок 366 дней или 548 дней, на условиях и под процентную ставку, действующие в банке по вкладу "Максимальный" на момент принятия вклада на новый срок
- Дата актуализации
- 12.03.2019 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 112 городах России
531
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- ОГРН
- 1027739176563
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
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