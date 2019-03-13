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Юбилейный Премиум

ОТП Банк,

ОТП Банк вклад

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Доход
Мой доход
2 414 879
Ставка
7,75%

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Детальный расчет
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 225 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
225 дней 366 дней
от 1 500 000 ₽ 7,4 7,65
от 15 000 000 ₽ 7,45 7,7
от 30 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ 7,5 7,75
225 дней 366 дней
от 50 000 $ до 6 000 000 $ 2,6

общая сумма вкладов в каждой валюте, открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада в соответствующей валюте

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
при открытии вклада предлагается бесплатная выдача дебетовой банковской карты MC Gold по тарифу «Депозит плюс карта»; заявление на получение дебетовой карты может быть подано вкладчиком также в течение срока действия договора вклада
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 000 рублей или 5000 долларов; в течение первых 30 календарных дней со дня открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • по вкладам в рублях, если вклад находился на счете от 91 дня до 180 дней включительно, проценты выплачиваются по ставке равной 1/4 ставки по вкладу, от 181 дня и более, проценты выплачиваются по ставке равной 1/2 ставки по вкладу;
  • по вкладам в долларах - по ставке вклада "до востребования"
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
на вклад «Стабильный доход» на срок: 181 день в рублях РФ, в случае заключения договора вклада на срок 225 дней, 366 дней в рублях РФ и долларах США, в случае заключения договора вклада на срок 366 дней на условиях и под процентную ставку, действующие в банке по вкладу «Стабильный доход» на момент принятия вклада на новый срок
Дата актуализации
12.03.2019 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный Премиум» в 112 городах России
149
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
ОГРН
1027739176563
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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