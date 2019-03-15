Вход
Поиск

777

Татсоцбанк,

Татсоцбанк вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
16 519
Ставка
7,77%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,77%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
777 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
777 дней
от 100 000 ₽ 7,77
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

до 30 дней включительно с момента открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 1 по 90 день — 0,5%, с 91 по 180 дней — 1,5%, с 181 по 276 дней — 2%, с 277 по 365 день — 3,5%, с 366 по 550 день — 6%, с 551 по 776 день — 6,5% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.03.2019 10:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «777» в 3 городах России
53
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
ОГРН
1021600000256
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 42
Банкоматы 61
посмотреть на карте
Телефоны
(843) 299-11-11

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще