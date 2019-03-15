777
Татсоцбанк,
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Мой доход
16 519 ₽
Ставка
7,77%
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Валюта
RUB
Ставка
7,77%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
777 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|777 дней
|от 100 000 ₽
|7,77
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
до 30 дней включительно с момента открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 1 по 90 день — 0,5%, с 91 по 180 дней — 1,5%, с 181 по 276 дней — 2%, с 277 по 365 день — 3,5%, с 366 по 550 день — 6%, с 551 по 776 день — 6,5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.03.2019 10:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «777» в 3 городах России
53
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
- ОГРН
- 1021600000256
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 299-11-11
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