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ОТП Банк,

ОТП Банк вклад

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Доход
Мой доход
8 017
Ставка
8%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 225 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
225 дней 366 дней
от 100 000 ₽ до 300 000 000 ₽ 7,6 8

общая сумма вкладов «Добро пожаловать», открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • открытие вклада доступно клиентам, не имевшим вкладов в АО «ОТП Банк» в течение текущего календарного месяца
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 000 рублей; в течение первых 30 календарных дней со дня открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на вклад "Максимальный" на срок: 181 день в случае заключения договора вклада на срок 225 дней; 366 дней, в случае заключения договора вклада на срок 366 дней
Дата актуализации
13.03.2019 14:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добро пожаловать» в 112 городах России
1 007
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
ОГРН
1027739176563
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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