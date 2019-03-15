общая сумма вкладов «Добро пожаловать», открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия открытие вклада доступно клиентам, не имевшим вкладов в АО «ОТП Банк» в течение текущего календарного месяца Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 000 рублей; в течение первых 30 календарных дней со дня открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на вклад "Максимальный" на срок: 181 день в случае заключения договора вклада на срок 225 дней; 366 дней, в случае заключения договора вклада на срок 366 дней Дата актуализации 13.03.2019 14:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.