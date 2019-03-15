Добро пожаловать
ОТП Банк,
ОТП Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 017 ₽
Ставка
8%
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Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 225 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|225 дней
|366 дней
|от 100 000 ₽ до 300 000 000 ₽
|7,6
|8
общая сумма вкладов «Добро пожаловать», открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- открытие вклада доступно клиентам, не имевшим вкладов в АО «ОТП Банк» в течение текущего календарного месяца
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
100 000 рублей; в течение первых 30 календарных дней со дня открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на вклад "Максимальный" на срок: 181 день в случае заключения договора вклада на срок 225 дней; 366 дней, в случае заключения договора вклада на срок 366 дней
- Дата актуализации
- 13.03.2019 14:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добро пожаловать» в 112 городах России
1 007
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- ОГРН
- 1027739176563
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
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