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Салют

Урал ФД,

Урал ФД вклад

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Доход
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3 853
Ставка
7,77%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,77%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: проценты вперед
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 100 000 ₽ до 1 000 000 ₽ 7,77
Параметры вклада
Выплата процентов
проценты вперед на текущий счёт
выплачиваются в день зачисления суммы вклада на счет по вкладу единовременно за весь срок размещения денежных средств во вкладе
Капитализация
нет
Особые условия
  • открывается вкладчикам, не имеющим действующих вкладов в банке и дебетовых карт на день оформления вклада
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.03.2019 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Салют» в 9 городах России
118
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
Сайт
www.uralfd.ru
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Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

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