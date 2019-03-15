Салют
Урал ФД,
Урал ФД вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 853 ₽
Ставка
7,77%
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Валюта
RUB
Ставка
7,77%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: проценты вперед
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 100 000 ₽ до 1 000 000 ₽
|7,77
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
проценты вперед
на текущий счёт
выплачиваются в день зачисления суммы вклада на счет по вкладу единовременно за весь срок размещения денежных средств во вкладе
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- открывается вкладчикам, не имеющим действующих вкладов в банке и дебетовых карт на день оформления вклада
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.03.2019 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Салют» в 9 городах России
118
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
- Адрес
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
- ОГРН
- 1025900000048
- Сайт
- www.uralfd.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
8 800 100-10-40 — единая справочная служба
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