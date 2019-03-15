Параметры вклада Выплата процентов проценты вперед на текущий счёт выплачиваются в день зачисления суммы вклада на счет по вкладу единовременно за весь срок размещения денежных средств во вкладе Капитализация нет Особые условия открывается вкладчикам, не имеющим действующих вкладов в банке и дебетовых карт на день оформления вклада Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.03.2019 15:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.