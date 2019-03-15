Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1000 рублей;

для вклада на 400 дней - первые 100 дней срока действия депозита;

для вкладов на 100 и 200 дней - не предусмотрено Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке 0,5% Автопролонгация возможна для вкладов на срок 100, 200 дней осуществляется на действующий вклад, совпадающий с условиями ранее заключенного договора по виду, суммам, срокам, за исключением процентной ставки; для вкладов на срок 400 дней - на условиях вклада "Пополняемый" Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 14.03.2019 12:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.