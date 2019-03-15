Звучит выгодно (в рублях)
Локо-Банк,
Локо-Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 271 ₽
Ставка
7,8%
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Валюта
RUB
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|100 дней
|200 дней
|400 дней
|от 50 000 ₽
|7
|7,25
|7,8
- проценты начисляются по периодам: для вклада на 100 дней: первые 50 дней - 6,75%, вторые - 7,25%;
- для вклада на 200 дней: с 1 по 100-й день - 7%, с 101 по 200-й день - 7,5%;
- для вклада на 400 дней: с 1 по 300-й день - 7,4%, с 301-го - 9%;
- указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1000 рублей;
- для вклада на 400 дней - первые 100 дней срока действия депозита;
- для вкладов на 100 и 200 дней - не предусмотрено
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке 0,5%
- Автопролонгация
-
возможна
для вкладов на срок 100, 200 дней осуществляется на действующий вклад, совпадающий с условиями ранее заключенного договора по виду, суммам, срокам, за исключением процентной ставки; для вкладов на срок 400 дней - на условиях вклада "Пополняемый"
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 14.03.2019 12:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Звучит выгодно (в рублях)» в 21 городе России
155
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- ОГРН
- 1057711014195
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
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