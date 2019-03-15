Вход
Поиск

Звучит выгодно (в валюте)

Локо-Банк,

Локо-Банк вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
19 $
Ставка
3,24%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,24%
Сумма
от 300 $
Срок
от 400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
Заявка недоступна
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
400 дней 700 дней
от 300 $ до 80 000 $ 3 3,24
400 дней 700 дней
от 300 € до 80 000 € 0,5 0,5
  • проценты по вкладу начисляются по периодам: на 400 дней: с 1 по 300-й день - 2,8% в долларах и 0,5% в евро, с 301-го дня - 3,6% в долларах и 0,5% в евро;
  • на 700 дней: с 1-го по 400-й день - 2,9% в долларах и 0,5% в евро; с 401-го дня - 3,7% в долларах и 0,5% в евро;
  • указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 3,7%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

0,01% годовых

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
14.03.2019 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Звучит выгодно (в валюте)» в 21 городе России
16
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
ОГРН
1057711014195
Сайт
www.lockobank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 19
Банкоматы 24
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще