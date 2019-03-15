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Весенний Рост

Акибанк,

Акибанк вклад

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3 695
Ставка
7,25%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
186 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
186 дней
от 100 000 ₽ 7,25

три периода начисления процентов: с 1-го по 62-й день - 6%, с 63-го по 124-й день - 6,75%, с 125-го по 186-й день - 9%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.03.2019 12:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний Рост» в 8 городах России
30
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
ОГРН
1021600000839
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 16
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Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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