Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

три периода начисления процентов: с 1-го по 62-й день - 6%, с 63-го по 124-й день - 6,75%, с 125-го по 186-й день - 9%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств