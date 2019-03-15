Весенний Рост
Акибанк,
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Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 695 ₽
Ставка
7,25%
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Валюта
RUB
Ставка
7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
186 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|186 дней
|от 100 000 ₽
|7,25
три периода начисления процентов: с 1-го по 62-й день - 6%, с 63-го по 124-й день - 6,75%, с 125-го по 186-й день - 9%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.03.2019 12:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний Рост» в 8 городах России
30
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
- Адрес
- 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
- ОГРН
- 1021600000839
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
8 800 100-25-42 — единая справочная служба
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