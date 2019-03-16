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12 месяцев

Хоум Кредит Банк,

Хоум Кредит Банк вклад

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Доход
Мой доход
60
Ставка
6%

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Детальный расчет
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
12 мес.
от 1 000 ₽ 6
12 мес.
от 100 $ 3,5
12 мес.
от 100 € 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 1 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • в течение первых 30 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
15.03.2019 13:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «12 месяцев» в 138 городах России
247
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Адрес
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
ОГРН
1027700280937
Сайт
www.homecredit.ru
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Банкоматы 21
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Телефоны
(495) 785-82-22

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