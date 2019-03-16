24 месяца Плюс
Хоум Кредит Банк,
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Доход
Налог
Мой доход
170 ₽
Ставка
8,5%
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Валюта
RUB
Ставка
8,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|24 мес.
|от 1 000 ₽
|8,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1000 рублей; в течение первых 30 дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
по условиям вклада «24 месяца»
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 15.03.2019 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «24 месяца Плюс» в 138 городах России
921
Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- ОГРН
- 1027700280937
- Сайт
- www.homecredit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 785-82-22
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