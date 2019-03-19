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Весенний

НС Банк,

НС Банк вклад

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Доход
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1 870
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день
от 100 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Срок действия
с 18.03.2019 по 30.04.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
18.03.2019 09:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 8 городах России
176
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
ОГРН
1027739198200
Сайт
www.nsbank.ru
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Банкоматы 18
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Телефоны
8 (800) 555-43-24

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