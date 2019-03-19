Весенний
НС Банк,
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Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 870 ₽
Ставка
7,5%
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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 100 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Срок действия
- с 18.03.2019 по 30.04.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 18.03.2019 09:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 8 городах России
176
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- ОГРН
- 1027739198200
- Сайт
- www.nsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24
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