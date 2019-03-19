Базовый Сберегательный
Банк ДОМ.РФ,
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Вклад
Доход
Налог
Мой доход
102 700 ₽
Ставка
7,3%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|367 дней
|550 дней
|730 дней
|1100 дней
|от 100 000 ₽
|6,2
|6,8
|7,2
|7
|7
|7
|от 1 400 000 ₽
|6,3
|6,9
|7,3
|7,1
|7,1
|7,1
|91 день
|181 день
|367 дней
|550 дней
|730 дней
|1100 дней
|от 1 000 $
|1,4
|1,5
|1,7
|1,8
|1,9
|1,9
|от 10 000 $
|1,5
|1,6
|1,8
|1,9
|1,9
|1,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей, 100 долларов; в течение первых 15 календарных дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 18.03.2019 10:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Базовый Сберегательный» в 26 городах России
103
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- ОГРН
- 1037739527077
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-86-86 — единая справочная служба
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