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Базовый Сберегательный

Банк ДОМ.РФ,

Банк ДОМ.РФ вклад

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Доход
Мой доход
102 700
Ставка
7,3%

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Детальный расчет
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней 550 дней 730 дней 1100 дней
от 100 000 ₽ 6,2 6,8 7,2 7 7 7
от 1 400 000 ₽ 6,3 6,9 7,3 7,1 7,1 7,1
91 день 181 день 367 дней 550 дней 730 дней 1100 дней
от 1 000 $ 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9
от 10 000 $ 1,5 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей, 100 долларов; в течение первых 15 календарных дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
18.03.2019 10:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Базовый Сберегательный» в 26 городах России
103
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
ОГРН
1037739527077
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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