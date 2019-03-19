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Расчетный Сберегательный

Банк ДОМ.РФ,

Банк ДОМ.РФ вклад

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Доход
Мой доход
87 224
Ставка
6,2%

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Детальный расчет
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней 550 дней 730 дней 1100 дней
от 30 000 ₽ 5,7 5,9 6,1 5,9 5,9 5,9
от 1 400 000 ₽ 6 6,1 6,2 6 6 6
91 день 181 день 367 дней 550 дней 730 дней 1100 дней
от 1 000 $ 0,8 0,9 1,2 1,4 1,5 1,5
от 10 000 $ 0,9 1 1,3 1,5 1,6 1,6

максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса во вклад

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • по вкладам на срок 91, 181 день – без ограничений;
  • по вкладам на срок 367, 550, 730, 1100 дней прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
18.03.2019 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Расчетный Сберегательный» в 26 городах России
61
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
ОГРН
1037739527077
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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