Расчетный Сберегательный
Банк ДОМ.РФ,
Банк ДОМ.РФ вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
87 224 ₽
Ставка
6,2%
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Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|367 дней
|550 дней
|730 дней
|1100 дней
|от 30 000 ₽
|5,7
|5,9
|6,1
|5,9
|5,9
|5,9
|от 1 400 000 ₽
|6
|6,1
|6,2
|6
|6
|6
|91 день
|181 день
|367 дней
|550 дней
|730 дней
|1100 дней
|от 1 000 $
|0,8
|0,9
|1,2
|1,4
|1,5
|1,5
|от 10 000 $
|0,9
|1
|1,3
|1,5
|1,6
|1,6
максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса во вклад
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- по вкладам на срок 91, 181 день – без ограничений;
- по вкладам на срок 367, 550, 730, 1100 дней прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 18.03.2019 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Расчетный Сберегательный» в 26 городах России
61
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- ОГРН
- 1037739527077
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-86-86 — единая справочная служба
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