Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей или 100 долларов;

по вкладам на срок 91, 181 день – без ограничений;

по вкладам на срок 367, 550, 730, 1100 дней прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 2,9 до 3,2% в рублях и от 0,07 до 3,5% годовых в долларах Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 18.03.2019 11:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.