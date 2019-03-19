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Расчетный Пенсионный

Банк ДОМ.РФ,

Банк ДОМ.РФ вклад

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Вклад
Доход
Мой доход
88 631
Ставка
6,3%

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Детальный расчет
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней 550 дней 730 дней 1100 дней
от 10 000 ₽ 6 6,1 6,2 6 6 6
от 1 400 000 ₽ 6,1 6,2 6,3 6,1 6,1 6,1
91 день 181 день 367 дней 550 дней 730 дней 1100 дней
от 1 000 $ 0,9 1 1,3 1,5 1,6 1,6
от 10 000 $ 1 1,1 1,4 1,6 1,7 1,7

максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса во вклад

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается только при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • по вкладам на срок 91, 181 день – без ограничений;
  • по вкладам на срок 367, 550, 730, 1100 дней прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 30 000 рублей, 1 400 000 рублей;
1000 долларов, 10 000 долларов

Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладу в рублях от 3,05 до 3,2% годовых, в долларах - по ставке вклада до востребования

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
18.03.2019 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Расчетный Пенсионный» в 26 городах России
95
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
ОГРН
1037739527077
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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