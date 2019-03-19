Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается только при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по вкладам на срок 91, 181 день – без ограничений;

по вкладам на срок 367, 550, 730, 1100 дней прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 30 000 рублей, 1 400 000 рублей;

1000 долларов, 10 000 долларов Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладу в рублях от 3,05 до 3,2% годовых, в долларах - по ставке вклада до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 18.03.2019 13:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.