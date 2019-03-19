Успешный
Юг-Инвестбанк,
Юг-Инвестбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 257 ₽
Ставка
7,5%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
550 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|550 дней
|от 20 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
50000 рублей; в течение 185 дней включительно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 180 дней включительно — по ставке вклада «до востребования»;
- от 181 до 270 дней — 7% годовых;
- от 271 до 549 дней — 7,2% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.03.2019 12:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Успешный» в 26 городах России
14
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
- ОГРН
- 1022300001811
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 259-66-56
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