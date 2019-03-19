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Специальный

Юг-Инвестбанк,

Юг-Инвестбанк вклад

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2 287
Ставка
7,6%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,60%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
550 дней
от 20 000 ₽ 7,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • открывается для лиц, имеющих пенсионное удостоверение;
  • предоставляется возможность открытия вклада за 3 месяца до наступления момента, дающего право на получение трудовой пенсии по старости — женщины 55 лет, мужчины — 60 лет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

20000 рублей; в течение 185 дней включительно

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней включительно — по ставке вклада «до востребования»;
  • от 181 до 270 дней — 7% годовых;
  • от 271 до 549 дней — 7,2% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.03.2019 12:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Специальный» в 26 городах России
22
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
ОГРН
1022300001811
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(861) 259-66-56

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