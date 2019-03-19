Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия открывается для лиц, имеющих пенсионное удостоверение;

предоставляется возможность открытия вклада за 3 месяца до наступления момента, дающего право на получение трудовой пенсии по старости — женщины 55 лет, мужчины — 60 лет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 20000 рублей; в течение 185 дней включительно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней включительно — по ставке вклада «до востребования»;

от 181 до 270 дней — 7% годовых;

от 271 до 549 дней — 7,2% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.03.2019 12:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.