Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

четыре периода начисления процентов: с первого по 100-й день - 8,75%, с 101 по 200-й день - 7,25%, с 201 по 300-й день - 7,1%, с 301 по 500-й день - 6,95%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств