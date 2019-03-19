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Удачный

Зенит Сочи,

Зенит Сочи вклад

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Доход
Мой доход
3 038
Ставка
7,4%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
500 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
500 дней
от 30 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 7,4

четыре периода начисления процентов: с первого по 100-й день - 8,75%, с 101 по 200-й день - 7,25%, с 201 по 300-й день - 7,1%, с 301 по 500-й день - 6,95%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Срок действия
с 14.03.2019 по 30.06.2019
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,75%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

в период с 301-го дня по 499-й день срока вклада - 7% годовых

Увеличение ставки
возможно при других условиях

на 0,25 п.п. для физических лиц, у которых на дату, предшествующую дате начала привлечения денежных средств во вклад «Удачный»,отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов в банке

Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Высокий доход"
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
18.03.2019 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный» в 3 городах России
16
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сочи
Отделения 6
Банкоматы 11
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Телефоны
(8622) 64-00-90

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