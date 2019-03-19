Удачный
Зенит Сочи,
Зенит Сочи вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 038 ₽
Ставка
7,4%
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Валюта
RUB
Ставка
7,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
500 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|500 дней
|от 30 000 ₽ до 15 000 000 ₽
|7,4
четыре периода начисления процентов: с первого по 100-й день - 8,75%, с 101 по 200-й день - 7,25%, с 201 по 300-й день - 7,1%, с 301 по 500-й день - 6,95%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Срок действия
- с 14.03.2019 по 30.06.2019
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,75%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
в период с 301-го дня по 499-й день срока вклада - 7% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
на 0,25 п.п. для физических лиц, у которых на дату, предшествующую дате начала привлечения денежных средств во вклад «Удачный»,отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов в банке
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Высокий доход"
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 18.03.2019 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный» в 3 городах России
16
Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сочи
- Телефоны
-
(8622) 64-00-90
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