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Ежемесячный доход

Развитие-Столица,

Развитие-Столица вклад

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35 146
Ставка
7%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 367 до 500 дней
от 500 000 ₽ 5,5 6 6,5 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.06.2019 10:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный доход» в 1 городе России
480
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Справочная информация
АО «Банк «Развитие-Столица»
Адрес
105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15
ОГРН
1027739067861
Сайт
www.dcapital.ru
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Телефоны
(495) 937-91-50
(495) 730-44-54

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