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Максимальный доход

Развитие-Столица,

Развитие-Столица вклад

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39 665
Ставка
7,9%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,90%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 367 до 500 дней
от 500 000 ₽ 6,5 7 7,5 7,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.06.2019 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 1 городе России
739
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Справочная информация
АО «Банк «Развитие-Столица»
Адрес
105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15
ОГРН
1027739067861
Сайт
www.dcapital.ru
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Телефоны
(495) 937-91-50
(495) 730-44-54

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