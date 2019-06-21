Мультивалютный
Развитие-Столица,
Развитие-Столица вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
37 657 ₽
Ставка
7,5%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 367 до 500 дней
|от 500 000 ₽
|6
|6,5
|7
|7,5
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 367 до 500 дней
|от 10 000 $
|1,5
|2
|2,5
|3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- мультивалютный
- Особые условия
-
- вкладчик по своему усмотрению вносит минимальную сумму вклада либо в рублях РФ, либо в долларах США;
- на другой счет, открытый в рамках вклада вносятся денежные средства в размере неснижаемого остатка (3 000 рублей или 50 долларов);
- возможно неограниченное число безналичных переводов между счетами, открытыми в рамках каждого вклада, при этом сумма на счете после осуществления перевода, не должна быть ниже неснижаемого остатка
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 06.06.2019 10:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 1 городе России
483
Справочная информация
АО «Банк «Развитие-Столица»
- Адрес
- 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15
- ОГРН
- 1027739067861
- Сайт
- www.dcapital.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 937-91-50(495) 730-44-54
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