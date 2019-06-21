Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный Особые условия вкладчик по своему усмотрению вносит минимальную сумму вклада либо в рублях РФ, либо в долларах США;

на другой счет, открытый в рамках вклада вносятся денежные средства в размере неснижаемого остатка (3 000 рублей или 50 долларов);

возможно неограниченное число безналичных переводов между счетами, открытыми в рамках каждого вклада, при этом сумма на счете после осуществления перевода, не должна быть ниже неснижаемого остатка Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 06.06.2019 10:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.