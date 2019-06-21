Вход
Поиск

Мультивалютный

Развитие-Столица,

Развитие-Столица вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
37 657
Ставка
7,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 367 до 500 дней
от 500 000 ₽ 6 6,5 7 7,5
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 367 до 500 дней
от 10 000 $ 1,5 2 2,5 3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
Особые условия
  • вкладчик по своему усмотрению вносит минимальную сумму вклада либо в рублях РФ, либо в долларах США;
  • на другой счет, открытый в рамках вклада вносятся денежные средства в размере неснижаемого остатка (3 000 рублей или 50 долларов);
  • возможно неограниченное число безналичных переводов между счетами, открытыми в рамках каждого вклада, при этом сумма на счете после осуществления перевода, не должна быть ниже неснижаемого остатка
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.06.2019 10:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 1 городе России
483
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Развитие-Столица»
Адрес
105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15
ОГРН
1027739067861
Сайт
www.dcapital.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 3
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 937-91-50
(495) 730-44-54

Специальные предложения по вкладам
с повышенной ставкой

Все специальные предложения

Виды

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще