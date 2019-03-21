АКТИВный
Нефтепромбанк,
Нефтепромбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 405 ₽
Ставка
7,7%
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Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 30 000 ₽
|7,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 270 дней со дня открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 20.03.2019 10:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «АКТИВный» в 3 городах России
124
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк»
- Адрес
- 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3
- ОГРН
- 1027739345281
- Сайт
- nefteprom.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 234-22-00(495) 787-48-60
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