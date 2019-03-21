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АКТИВный

Нефтепромбанк,

Нефтепромбанк вклад

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2 405
Ставка
7,7%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 30 000 ₽ 7,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 270 дней со дня открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
20.03.2019 10:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «АКТИВный» в 3 городах России
124
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк»
Адрес
127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3
ОГРН
1027739345281
Сайт
nefteprom.com
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Телефоны
(495) 234-22-00
(495) 787-48-60

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