Ренессанс Специальный на 400 дней
Ренессанс Кредит,
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Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 034 ₽
Ставка
8,25%
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Валюта
RUB
Ставка
8,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|400 дней
|от 100 000 ₽
|8,25
процентная ставка действует до 30 марта 2019 г.
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
процентная ставка действует до 30 марта 2019 г.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Ренессанс Доходный"
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 21.03.2019 11:37
Дата актуализации: 21.03.2019 08:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Специальный на 400 дней» в 726 городах России
1 153
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- ОГРН
- 1027739586291
- Сайт
- www.rencredit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба
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