Вход
Поиск

Ренессанс Специальный на 550 дней

Ренессанс Кредит,

Ренессанс Кредит вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
12 641
Ставка
8,4%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
8,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Открыть вклад
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
550 дней
от 100 000 ₽ 8,4

процентная ставка действует до 30 марта 2019 г.

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Особые условия
  • процентная ставка действует до 30 марта 2019 г.
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Ренессанс Доходный"
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
21.03.2019 11:36
Открыть вклад
Дата актуализации: 21.03.2019 08:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Специальный на 550 дней» в 727 городах России
1 431
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
ОГРН
1027739586291
Сайт
www.rencredit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 16
Банкоматы 8
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще