Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Особые условия процентная ставка действует до 30 марта 2019 г. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада "Ренессанс Доходный" Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 21.03.2019 11:36 Открыть вклад Дата актуализации: 21.03.2019 08:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.